Huawei Freebuds Pro: TWS-наушники с динамическим шумоподавлением

Компания Huawei на конференции для разработчиков представила полностью беспроводные наушники FreeBuds Pro. Внешне новинка кардинально отличаются от предыдущих TWS-наушников компании. Они выполнены в компактном корпусе с короткой прямоугольной «ножкой». Во время презентации устройство сравнивалось с AirPods Pro.

По заявлению производителя, это первые в своем формате наушники с динамическим (активным + внешним) шумоподавлением, позволяющим слушать музыку почти в любом окружении. Наушники интеллектуально выбирают один из трех режимов шумоподавления в соответствии со средой прослушивания (общий, комфортный и усиленный) и обеспечивают снижение отвлекающих звуков на величину до 40 дБ, что как заявляет Huawei, выше текущих показателей AirPods Pro. Поддерживается и режим прозрачности.

Наушники построены на базе фирменного процессора HiSilicon Kirin A1, с поддержкой Bluetooth 5.2. Конструкция предусматривает три микрофона, две антенны для более устойчивого приема сигнала, драйверы диаметром 11 мм и систему сенсорного управления. Поддерживается технология Dual-device connection.

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В каждом наушнике установлен аккумулятор емкостью 52,5 мАч. Кроме того, в зарядном кейсе располагается большая батарея на 580 мАч, который можно заряжать как беспроводным способом, так и через USB Type-C. Время автономной работы составляет 4,5 часа с шумоподавлением и 7 часов без него, а с учетом зарядного кейса достигает соответственно 20 и 30 часов. Вес каждого наушника — всего 6,1 гр.

Huawei FreeBuds Pro поступят в продажу в октябре по цене 199 евро. Доступные цвета — черный (Carbon Black), белый (Ceramic White) и серебристый (Silver Frost).