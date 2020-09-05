Honor Watch GS Pro и Watch ES — защищенные smart-часы

На выставке электроники IFA 2020 бренд Honor представил smart-часы Watch GS Pro и Watch ES. Также были показаны три бытовых прибора платформы Honor Choice, вошедших в экосистему подключенных устройств Honor life.

Honor Watch GS Pro – первые smart-часы бренда в защищенном исполнении: они отвечают требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G. Они защищены от влаги и погружения в воду (5ATM — можно плавать, но не нырять). Гаджет ориентирован на любителей активного образа жизни и на одном заряде способен проработать до 25 дней. При активном использовании всех функций (в том числе и GPS) – 48 часов.

Часы получили круглый AMOLED-дисплей диагональю 1,39 дюйма разрешением 454 х 454 пикселя. Есть пульсоксиметр, мониторинг ЧСС и уровня стресса, оценка качества сна, 100 режимов тренировок, управление камерой смартфона и поддержка звонков по Bluetooth 5.1.

Новинка поступит в продажу 7 сентября в трех цветах: черном, белом и синем. Стоимость — 250 евро.

Другая представленная модель Honor Watch ES получила прямоугольный AMOLED-экран диагональю 1,64 дюйма разрешением 456 х 260 пикселей, для которого доступно более 200 циферблатов, включая созданные известными дизайнерами. При этом циферблатов для AlwaysOn Display только шесть. Устройство защищено от воды, с ним можно плавать. Заявленное время автономной работы составляет 10 дней. Есть быстрая зарядка: до 70% за 30 минут.

Часы поддерживают 95 режимов тренировок, 12 анимированных курсов для различных сценариев, таких как сжигание жира, тренировка пресса и целый набор эффективных тренировок. Honor Watch ES получили датчик пульса, они умеют отслеживать уровень насыщения кислородом крови, уровень стресса, следить за сном, а для женщин предусмотрено приложения Cycle Tracking для отслеживания менструального цикла.

Устройство доступно в трех цветах: черном, белом и розовом. Стоимость составляет 100 евро, в продаже появятся 7 сентября.

Бренд также представил массажер Percussion Massage Gun EVO, зубную щетку Sonic Electric Toothbrush P1001 и антибактериальный беспроводной пылесос.