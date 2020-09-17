Hogwarts Legacy — RPG с открытым миром по «Гарри Поттеру»

На презентации PlayStation 5 студия Avalanche Software и издательство Warner Bros. Interactive Entertainment представили Hogwarts Legacy — новый тайтл во вселенной франшизе «Гарри Поттера». Его действие развернется в далеком прошлом. Анонс сопроводили трейлером, в котором показали знаменитую школу волшебства Хогвартс, посещение уроков, фантастических существ и многое другое.

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События игры развернутся в XIX веке. Главным героем Hogwarts Legacy станет ученик школы, «владеющий ключом к древней тайне, которая грозит разорвать мир волшебников на части». Знакомых персонажей будет не так много, но разработчики обещают сделать мир RPG узнаваемым: по локациям, фантастическим существам и другим элементам.

В Hogwarts Legacy игрок будет присутствовать на уроках, изучать Хогвартс и его окрестности, разгадывать головоломки, сражаться с монстрами и темными магами. Пользователей ждут кастомизация героя, прокачка, зельеварение и заклинания.

Hogwarts Legacy выйдет в 2021 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X (про Series S не известно). Точная дата пока не объявлена.