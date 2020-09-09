Google запустила платформу для создания бизнес-ПО без написания кода

Компания Google представила платформу для создания корпоративного программного обеспечения с минимальным написанием кода или без него. Новое решение получило название Business Application Platform.

Вице-президент по развитию платформы для бизнес-приложений в Google Cloud Амит Завери (Amit Zavery) отметил, что Business Application Platform построена на технологиях купленного ранее стартапа AppSheet. Также платформа включает механизмы управления API, которые компания заимствовала у поглощенной Apigee.

Как сообщила Google на своей онлайн-конференции Google Cloud Next OnAir 2020, компания стремится к созданию более системных способов доступа к сервисам, данным и функциям через API, при этом скрывая сложности программирования за платформой без кода. Разработка софта без написания кода помогает даже нетехническим специалистам быстро создавать приложения и подключать к ним наборы данных без знаний языков программирования.

Конкурентная бизнес-среда требует разработки новых приложений с большей скоростью и эффективностью, но многим компаниям не хватает ресурсов для решения этих проблем. По прогнозу Gartner, который приводит Google, к 2023 году в крупных компаниях будет в четыре раза больше «гражданских разработчиков», чем профессиональных программистов.