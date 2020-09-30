Google продлила бесплатные возможности Google Meet

Компания Google сообщила о продлении срока бесплатного использования сервиса видеоконференций Google Meet без ограничений.

С 30 сентября компания планировала внедрить ограничение в 60 минут на продолжительность видеоконцеренций для бесплатной версии Google Meet. Но теперь Google объявила о продлении срока до 31 марта 2021 года. Бесплатное использование сервиса без ограничений сохраняется только для пользователей учетных записей Gmail.

Помимо этого, условно безлимитные видеоконференции (длительность до 300 часов) останутся только у пользователей платных пакетов G Suite и G Suite for Education.