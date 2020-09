Google представила Android 11 Go Edition для бюджетных смартфонов

Через несколько дней после выхода стабильной версии Android 11 компания Google представила облегченную версию системы для смартфонов начального уровня.

ОС Android 11 Go Edition предназначена для устройств с 2 Gb оперативной памяти и меньше. Ранее она предлагалась для устройств с 1,5 Gb и меньше. По словам компании, версия Android 11 Go Edition способна на 20% быстрее запускать приложения, чем прошлогодняя Android 10 Go Edition.

Как и стандартная Android 11, в версии для бюджетных смартфонов есть единый раздел для управления чатами в центре оповещений, что позволяет просматривать, отвечать и управлять сообщениями в одном месте.

Устройства на Android 11 Go Edition получат те же функции безопасности и конфиденциальности, которые доступны на устройствах под управлением Android 11. В их числе одноразовые разрешения (доступ к микрофону, камере, GPS, и т.д.) и автоматический сброс разрешений для приложений. Кроме того, Android 11 Go Edition поддерживает жестовую навигацию.

Платформа станет доступна со следующего месяца. Google отмечает, что производители не будут обязаны устанавливать Android 11 Go Edition на бюджетные смартфоны, но поддержка для них предусмотрена.