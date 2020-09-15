Google объявила дату презентации новых устройств

Компания Google анонсировала проведение онлайн-мероприятия Launch Night In, которое пройдет 30 сентября в 22:00 по бакинскому времени. На презентации ожидается анонс смартфонов Pixel 5 и Pixel 4a 5G.

Get your popcorn ready for #LaunchNightIn.

Click below to know when to tune in. 👇 pic.twitter.com/RpKOinCDHj — Made by Google (@madebygoogle) September 14, 2020

Если верить многочисленным утечкам, модель Pixel 4a 5G окажется слегка улучшенной версией Pixel 4a с более крупным экраном, двойной основной камерой и поддержкой 5G. Модель Pixel 5 построена на SoC Snapdragon 765G.

Также в рамках презентации ожидаются и другие новинки компании: TV-приставка на Android с кодовым названием Sabrina, а также smart-колонка под брендом Nest.