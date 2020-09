Google объявила дату презентации новых устройств

Компания Google анонсировала проведение онлайн-мероприятия Launch Night In, которое пройдет 30 сентября в 22:00 по бакинскому времени. На презентации ожидается анонс смартфонов Pixel 5 и Pixel 4a 5G.

— Made by Google (@madebygoogle) September 14, 2020