15.09.2020

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Google объявила дату презентации новых устройств

Google

Компания Google анонсировала проведение онлайн-мероприятия Launch Night In, которое пройдет 30 сентября в 22:00 по бакинскому времени. На презентации ожидается анонс смартфонов Pixel 5 и Pixel 4a 5G.

Если верить многочисленным утечкам, модель Pixel 4a 5G окажется слегка улучшенной версией Pixel 4a с более крупным экраном, двойной основной камерой и поддержкой 5G. Модель Pixel 5 построена на SoC Snapdragon 765G.

Также в рамках презентации ожидаются и другие новинки компании: TV-приставка на Android с кодовым названием Sabrina, а также smart-колонка под брендом Nest.

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