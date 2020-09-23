Компания Google анонсировала Android 11 для телевизоров, работающих под управлением Android TV.

Большая часть нововведений коснулась мультимедийных возможностей. Устройства под управлением новой версии Android TV будут поддерживать функцию ALLM (автоматический режим низкой задержки), а также декодирование мультимедийного контента с низкой задержкой.

Обновление также коснулось функций облачного игрового потокового сервиса Stadia на телевизорах. Была расширена поддержка геймпадов: список совместимых контроллеров пополнили Nintendo Switch Pro (подключение по USB и Bluetooth) и фирменный аксессуар Steam (только подключение по USB).

В Android TV 11 появился новый режим, позволяющий разработчикам быстрее тестировать свои приложения на устройствах, а также некоторые основные функции Android 11, представленные в версии ОС для смартфонов — улучшенное управление памятью и расширенные функции конфиденциальности.

Google сообщает, что производители Android TV телевизоров представят новые устройства с Android 11 в ближайшие месяцы.