Garmin выпустила smart-часы Forerunner 745 для любителей бега

Компания Garmin представила новые smart-часы Forerunner 745, предназначенные в первую очередь для любителей бега и триатлона.

Smart-часы оснащены трансфлективным жидкокристаллическим 1,2-дюймовым дисплеем с разрешением 240 × 240 пикселей, защищенным от царапин прочным стеклом Corning Gorilla Glass DX. Есть защита от воды 5ATM. Время автономной работы составляет 1 неделю в режиме умных часов, до 16 часов в режиме GPS и до 6 часов в режиме GPS с музыкой.

Производитель отмечает, что новинка предложит ежедневные планы тренировок, проанализирует спортивные показатели и при этом сохраняет все функции современных умных часов. Встроенные профили занятий позволят точно отслеживать определенные типы тренировок, от коротких пробежек до плавания в бассейне. Для переключения типа тренировки достаточно нажать всего одну кнопку.

Forerunner 745 отслеживают максимальную тренировочную нагрузку, показатель VO2, а также эффект от аэробной и анаэробной тренировки. Кроме того, на экран выводятся ежедневные рекомендованные беговые и велосипедные тренировки на основе текущей тренировочной нагрузки и показателя VO2 max.

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Установлены музыкальные стриминговые сервисы Spotify и Deezer, поддерживается бесконтактная система платежей Garmin Pay, есть пульсоксиметр, функция Body Battery для выбора оптимального времени интенсивных спортивных занятий или для отдыха, отслеживание менструального цикла, уровня стресса. Также часы принимают текстовые сообщения, обновления социальных сетей и электронные письма со смартфона.

На данный момент Forerunner 745 — это самые маленькие и легкие smart-часы Garmin с полным набором функций для бега и триатлона. Габариты часов составляют 43,8 x 43,8 x 13,3 мм, вес — 47 гр. Цвет корпуса — черный, зеленый, красный и белый. Стоимость новинки составляет 499,99 долларов.