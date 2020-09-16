Galaxy Watch 3 от Samsung — больше чем часы

Samsung представил долгожданные умные часы — Galaxy Watch 3. Часы выполнены, в современном дизайне, c интересными цветовыми решениями, а также элегантным ремешком из натуральной кожи. Watch 3 стали на 15% легче и тоньше предыдущей версии, а на большом SuperAMOLED экране с разрешением на 360х360 теперь еще проще увидеть нужную информацию. Представлено две версии часов: 41-мм и 45-мм. Так, первая оснащена 1,2-дюймовым экраном, тогда как вторая имеет экран диаметром 1,4 дюйма. Яркость на часах регулируется автоматически, при этом все отлично читаемо на солнце. Также, здесь поддерживается функция AlwaysOn Display, то есть экран может работать постоянно. Корпус круглой формы, выполнен из нержавеющей стали, также присутствует версия с корпусом из титана. На часах установлен традиционный вращающийся безель, позволяющий управлять часами, перемещаться между приложениями и задавать настройки.

Часы оснащены процессором Exynos 9110, а также 1 ГБ оперативной и 8 ГБ внутренней памяти. А емкость аккумулятора здесь, составляет 340 и 247 мАч на старшей и младшей модели соответственно, также, имеется поддержка беспроводной зарядки.

Galaxy Watch 3 позиционируются не только как умные, но и как спортивные часы, поэтому в них используется ряд необходимых для подобного устройства датчиков. На тыльной панели их корпуса расположен датчик, измеряющий пульс с 8 светодиодами, он спрятан за стеклом. Также часы могут измерять давление, уровень насыщения крови кислородом и записать показатели ЭКГ. Дополнительно на часах реализована специальная функция контроля падения. Если пользователь упал и не реагирует в течение минуты, гаджет отправит SMS и позвонит в службу экстренной помощи, с указанием местоположения и короткой звукозаписи (5 секунд).

При помощи Watch 3 вы сможете больше узнать о качестве своего сна. Умные часы отслеживают ваш сон, разбивая его фазы и заносят все данные в журнал.

Кроме выше причисленного Galaxy Watch 3 — это персональный тренер на вашем запястье. Так установленные 120 программ домашних тренировок позволят вам поддерживать отличную спортивную форму. Часы позволят тренироваться с большой эффективностью благодаря выводу на экран всех тренировок, показателей активности, а также рекомендациям в режиме реального времени. Весь плюс девайса в том, что вы сможете заниматься спортом без телефона, благодаря встроенному хранилищу.

Нельзя забывать, что в наши дни часы также выполняют роль стильного аксессуара, поэтому при создании нового Watch 3, инженеры учли и данную особенность девайса. Теперь вы сможете выбрать любой из многочисленных вариантов циферблатов на Galaxy Watch3, дизайн которых прекрасно сочетается с вашим стилем, настроение и т.д. А циферблат можно подстроить под себя, создав индивидуальную комбинацию элементов, которая обеспечит доступ часто используемым виджетам и актуальной информации.

Еще одно новшество, которое вас ждет в часах — это стикеры Bitmoji. Персонализируйте ваш Bitmoji, создайте свою анимированную копию и используйте Bitmoji стикеры для более живого и веселого общения с друзьями и близкими.

Дополнительную информацию о часах Galaxy Watch 3 можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton, Optimal и World-Telecom.