«Футбол для дружбы» приглашает детей попробовать себя в роли настоящих спортивных комментаторов с социальных сетях

С 15 сентября по 15 ноября 2020 года состоится Международный конкурс Юных комментаторов, который пройдет для детей 9-14 лет в социальных сетях Facebook, Instagram и Youtube. В состав жюри войдет 12-летний журналист Язн Таха, который обладает титулом самого юного футбольного комментатора в мире.

Детям из Азербайджана предлагается снять видео, в котором они прокомментируют на английском языке отрывок матча (VIDEO) длиной 1 минуту, одним дублем, без монтажа, и выложить ролик в социальных сетях с хештегом #F4FCommentator с указанием своего возраста и страны проживания.

Конкурс пройдет в два этапа:

I этап – отбор лучших Юных комментаторов в каждой стране. Даты: с 15.09.2020 по 15.10.2020.

II этап – выбор победителя Конкурса путем онлайн-голосования. Даты с 15.10.2020 по 09.11.2020.

Итоги конкурса будут подведены с 10.11.2020 г. по 15.11.2020 г.

Участники Конкурса получат ценные призы от Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы»: набор профессионального стримингового аудио-видео оборудования и сувениры с символикой проекта.

Участие Язна Таха в составе жюри в этом году является символичным для «Футбола для дружбы», а всем участникам Конкурса служит отличным примером и хорошей мотивацией. В 2018 году Язн участвовал в финальных мероприятиях Шестого сезона в Москве. Он впервые комментировал на английском языке решающий матч Чемпионата мира по «Футболу для дружбы», прежде он делал это только на арабском. Вместе с тем, Язн и еще более 2 тыс. участников программы присутствовали на матче открытия ЧМ-2018 «Россия» – «Саудовская Аравия». К финалу Седьмого сезона в Мадриде Язн выучил испанский язык.