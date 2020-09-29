Fortinet и IBM сотрудничают в рамках платформы SkillsBuild с целью дальнейшего формирования навыков в области кибербезопасности

Компания Fortinet, мировой лидер в области глобальных интегрированных и автоматизированных решений для обеспечения кибербезопасности, интегрирует программу обучения и сертификации специалистов по сетевой безопасности (Network Security Expert) с IBM SkillsBuild, цифровой платформой, позволяющей пользователям развивать технологические и профессиональные навыки в различных областях, включая кибербезопасность. Fortinet и IBM сосредоточатся на создании новых карьерных возможностей в сфере кибербезопасности, обучая ранее не сталкивавшихся с данной сферой кандидатов и соединяя обучающихся с потенциальными работодателями. Это сотрудничество является частью корпоративной социальной ответственности Fortinet и подчеркивает приверженность компании проблемам ликвидации недостатка навыков в области кибербезопасности за счет глобального сотрудничества и программы Security Academy Network Security Expert (NSE) Training Institute.

Партнерство Fortinet и IBM способствует решению данной проблемы с помощью SkillsBuild, цифровой платформы, которая предоставляет лицам, ищущим работу, (в том числе, находившимся в статусе безработного длительное время, беженцам, ищущим убежища, ветеранам и студентам) оценку карьерных перспектив, тренинги, индивидуальный коучинг и практическое обучение – все необходимое для старта или продолжения карьеры. SkillsBuild теперь включает учебную программу по кибербезопасности от Fortinet NSE Training Institute для соискателей, желающих построить карьеру в сфере кибербезопасности.

Среди целей новой программы в рамках IBM SkillsBuild, основанной на программе обучения и сертификации Network Security Expert (NSE) от Fortinet:

Проведение обучения по вопросам кибербезопасности, направленного на развитие навыков, переквалификацию и повышение квалификации. В настоящее время, как никогда ранее, наблюдается увеличение числа лиц, ищущих работу, в том числе безработных, которые пострадали от пандемии. Содержание курса SkillsBuild, основанного на учебной программе Fortinet, может помочь тем, кто хочет освоить новые навыки или расширить текущие знания в области кибербезопасности. Таким образом, пройдя обучение можно начинать карьеру в данной сфере или получить продвижение по карьерной лестнице.

Помощь ранее незадействованным кандидатам начать карьеру. Fortinet и IBM предоставляют больше возможностей для обучения кандидатам, которые, как правило, не рассматриваются на должность в сфере кибербезопасности. К таким кандидатам относятся: лица, находившиеся в статусе безработного длительное время или работавшие неполный день, молодые люди без традиционного образования, беженцы, мигранты, лица, ищущие убежища, лица, меняющие карьерный вектор, ветераны и супруги военных.

Предложить дальнейшее признание навыков. С помощью программы IBM SkillsBuild учащиеся могут получить бейджи, которые являются реальным подтверждением их компетентности для работодателей, в том числе бейдж кибербезопасности для курсов, использующих учебную программу Fortinet. Эти значки готовят учащихся к получению технологической сертификации, ориентированной, такой как восьмиуровневая сертификационная программа Fortinet. Технологическая сертификация, высоко ценится сотрудниками, как показал недавний опрос, проведенный Fortinet, который показал, что 82% организаций предпочитают нанимать кандидатов с сертификатами.

Инициативы Fortinet в области корпоративной социальной ответственности

Одним из основных направлений инициатив Fortinet в области корпоративной социальной ответственности (CSR) является устранение пробелов в навыках в сфере кибербезопасности путем сотрудничества с другими предприятиями, академическими учреждениями в рамках Security Academy Program и правительствами по всему миру. Fortinet взаимодействует с мировыми лидерами из различных областей, чтобы помочь сформировать будущее кибербезопасности и создать новые возможности в цифровой экономике. Помимо стратегического партнерства с IBM для дальнейшего развития кадрового резерва в области кибербезопасности, компания стала одним из основателей Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума (WEF) и Альянса киберугроз.

Кроме того, Fortinet предлагает обучение и сертификацию через NSE Training Institute для дальнейшего развития навыков, переквалификации или повышения квалификации IT-специалистов, с целью восполнить нехватку талантов. Недавно компания Fortinet сделала все учебные курсы NSE Training Institute доступными для бесплатного обучения в области безопасности, чтобы помочь в удовлетворении быстро меняющихся потребностей организаций, обеспечивающих безопасность высокораспределенных и удаленных рабочих мест. Эти курсы предоставляют частным лицам возможность получить новые знания или повысить квалификацию.