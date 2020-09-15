Facebook запустил функцию совместного просмотра видео в Messenger

Компания Facebook запустила новую функцию, которая позволит нескольким пользователям смотреть видео вместе через Messenger. Эта функция, получившая название Watch Together, работает со всем видеоконтентом Facebook Watch, включая его оригинальные программы, пользовательские загрузки, контент создателей и прямые трансляции, а вскоре появится возможность использовать и музыкальные клипы. Сообщается, что Facebook работала над этой функцией уже два года, и пришла к этому решению еще до пандемии коронавируса.

Пока совместный просмотр доступен для 8 человек в видеочате Messenger на мобильном устройстве или до 50 человек в комнатах Messenger. Первоначально функция появится в приложениях на Android и iOS, а в ближайшее время будет добавлена поддержка web-версии.

Чтобы использовать новую функцию, пользователи должны сначала войти в видеовызов Messenger. Из Messenger они могут начать сеанс совместного просмотра, выбрав новую функцию на панели, которая выдвигается снизу экрана. В появившемся интерфейсе пользователи могут просматривать или искать что-то, чтобы посмотреть вместе.

Контент Facebook Watch разделен на такие категории, как «ТВ и фильмы», «Просмотренные» (ваш недавно просмотренный контент), «Загруженные» (ваши собственные видео) и «Предлагаемые».

Управление воспроизведением и выбор видео в списке для просмотра доступны всем пользователям.