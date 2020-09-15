15.09.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareМобильные приложенияFacebook запустил функцию совместного просмотра видео в Messenger

Facebook запустил функцию совместного просмотра видео в Messenger

Facebook

Компания Facebook запустила новую функцию, которая позволит нескольким пользователям смотреть видео вместе через Messenger. Эта функция, получившая название Watch Together, работает со всем видеоконтентом Facebook Watch, включая его оригинальные программы, пользовательские загрузки, контент создателей и прямые трансляции, а вскоре появится возможность использовать и музыкальные клипы. Сообщается, что Facebook работала над этой функцией уже два года, и пришла к этому решению еще до пандемии коронавируса.

Пока совместный просмотр доступен для 8 человек в видеочате Messenger на мобильном устройстве или до 50 человек в комнатах Messenger. Первоначально функция появится в приложениях на Android и iOS, а в ближайшее время будет добавлена поддержка web-версии.

Чтобы использовать новую функцию, пользователи должны сначала войти в видеовызов Messenger. Из Messenger они могут начать сеанс совместного просмотра, выбрав новую функцию на панели, которая выдвигается снизу экрана. В появившемся интерфейсе пользователи могут просматривать или искать что-то, чтобы посмотреть вместе.

Контент Facebook Watch разделен на такие категории, как «ТВ и фильмы»,  «Просмотренные» (ваш недавно просмотренный контент), «Загруженные» (ваши собственные видео) и «Предлагаемые».

Управление воспроизведением и выбор видео в списке для просмотра доступны всем пользователям.

ТЕГИ:
Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний
Представлена полнокадровая беззеркальная фотокамера Sony a7C
Новости по теме
Социальные сервисы
В Facebook Messenger ввели огран
Статьи
WSJ: Цукерберг поспособствовал б
Социальные сервисы
В сентябре Facebook полностью пе
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!