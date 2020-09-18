Facebook представила автономную VR-гарнитуру Oculus Quest 2 за 299 долларов

Компания Facebook представила новую гарнитуру виртуальной реальности Oculus Quest 2. Новая гарнитура стала более компактна, гораздо производительнее, она предлагает повышенное разрешение и поддерживает частоту обновления 90 Hz. Вес составляет 503 гр (оригинальная модель – 571 гр). Оголовье теперь изготовлено из тканевого материала.

Теперь дисплеи имеют разрешение 1832 x 1920 пикселей на глаз, что примерно на 50% больше, чем в оригинальном устройстве. Oculus не сообщает, OLED или ЖК-дисплей, но предполагается, что тут используются ЖК-панели. В настоящий момент экраны поддерживают частоту обновления 72 Hz. Компания обещает после поступления гарнитуры в продажу выпустить программное обновление, которое увеличит частоту развертки до 90 Hz.

VR-гарнитура Oculus Quest 2 построена на новой аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon XR2, которую дополняют 6 Gb оперативной памяти. Основным преимуществом гарнитуры является то, что может использоваться независимо от ПК. Разработчики улучшили работу системы отслеживания Oculus Insight, используя вычислительную мощность платформы Snapdragon XR2.

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Oculus Quest 2 стала первой гарнитурой, которая потребует для полноценного использования аутентификацию через социальную сеть Facebook. В дальнейшем все новые VR-устройства Oculus будут этого требовать.

Предварительный заказ уже открыт, стоимость начинается с отметки 299 долларов, что на 100 долларов ниже цены оригинальной модели. В продаже — с 13 октября. Отдельно от гарнитуры можно приобрести ряд аксессуаров для дополнительного комфорта.

Кроме того, компания заявила, что весной следующего года прекратит продажу гарнитуры Oculus Rift S. Facebook решила сосредоточиться на полностью автономных VR-гарнитурах, отказавшись от развития направления шлемов, предназначенных для использования вместе с ПК.