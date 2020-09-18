18.09.2020

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Facebook Business Suite — новый инструмент для управления малым бизнесом

Facebook Business Suite

Компания Facebook представила новый инструмент Business Suite, предназначенный для малого бизнеса. С его помощью предприниматели смогут управлять своими корпоративными аккаунтами в Facebook, Instagram и Messenger из единого интерфейса.

В настоящее время Business Suite включает такие инструменты, как публикации, обмен сообщениями, аналитические данные и рекламные возможности, улучшающие управление бизнесом.

В дальнейшем Facebook планирует создать набор инструментов, который смогут использовать более крупные предприятия. В следующем году компания планирует добавить в приложение доступ к WhatsApp и системе создания интернет-магазинов Facebook Shops.

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