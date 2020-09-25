ESET: киберпреступники ищут новые способы шантажировать пользователей

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, рассказала о наиболее распространенных схемах вымогательства в киберпространстве. Данный вид преступлений в онлайн-среде нацелен и на граждан, и на юридических лиц. Нашумевший в СМИ случай с компанией Garmin, когда ей пришлось заплатить выкуп, подтверждает серьезность и опасность вымогательства.

Среди преступников популярна такая схема, как распространение вирусов-вымогателей. Они шифруют данные на устройстве пользователя и требуют плату за восстановление доступа. Однако даже сам хакер не всегда способен сделать это, поэтому в большинстве случаев уплата выкупа не приносит результата. Сейчас такие вредоносы стали еще опаснее за счет появления новых функций. К ним относится «доксинг», который предусматривает сбор конфиденциальной информации с целью дальнейшего шантажа жертвы и получения выплаты за неразглашение полученных данных. Это можно рассматривать как форму двойного вымогательства.

Массовые утечки учетных данных упростили преступникам процесс взлома аккаунтов. Как следствие, появилось больше возможностей для проникновения в устройство жертвы, похищения секретной информации, которую можно использовать для шантажа.

Не менее популярным остается такой способ вымогательства, как шантаж интимным контентом — sextortion. Более того, вымогатели угрожают пользователям заражением COVID-19 из-за просмотра интимных видео. Предприятия часто страдают от DDoS-атак. Вымогатели требуют выкуп, обещая остановить атаку. Этот тип киберугроз способен нанести компаниям ущерб в несколько сотен тысяч долларов.

“Киберпреступники постоянно совершенствуют свои методы. Они часто прибегают к инструментам социальной инженерии, собирают информацию о пользователях из открытых источников и закрытых баз, подверженных утечкам, — комментирует Руслан Шлегель, менеджер по работе с партнерами в странах СНГ ESET. — ESET выбрал своей целью помочь пользователям сохранить приватность в сети, скрыть от посторонних глаз свою активность и защититься от вымогательства”.

Подробнее о методах вымогателей — в блоге ESET.