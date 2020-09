Epic Games Store бесплатно отдает Railway Empire и Where The Water Tastes Like Wine

В Epic Games Store началась раздача двух игр — Railway Empire и Where The Water Tastes Like Wine.

Railway Empire — симулятор строительства железных дорог, действие которого разворачивается в США с 1830 по 1930 год. Игроку предстоит построить тщательно продуманную и слаженную железнодорожную систему.

Where the Water Tastes Like Wine – это приключение с глубоким сюжетом. Главный герой путешествует по США времен Великой депрессии, собирая истории местных жителей.



Обе игры можно забрать до 17 сентября.

Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет инди-платформер Stick It To The Man!