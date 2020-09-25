25.09.2020

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Epic Games Store бесплатно отдает полное издание RollerCoaster Tycoon 3

Epic Games Store

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно забрать полное издание RollerCoaster 3 Tycoon. RollerCoaster Tycoon 3 – симулятор управления парком развлечений, в котором игрокам предстоит построить парк своей мечты. Для этого в игре доступно 60 магазинов и услуг, 500 декоративных элементов, 20 животных и больше 300 аттракционов.

В полное издание RollerCoaster Tycoon 3, вместе с самой игрой входят также ее дополнения Soaked и Wild. Благодаря этому в симуляторе можно построить аквапарки и вольеры для диких животных.

Игру можно забрать до 1 октября.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатной станет инди-игра Pikuniku. Игрокам предстоит «помочь необычным персонажам раскрыть злодейские заговоры и поднять знамя революции в невероятно милой антиутопии».

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