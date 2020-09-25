Epic Games стала сооснователем коалиции CAF против политики Apple в App Store

13 крупных компаний создали некоммерческую организацию Coalition for App Fairness (CAF, Коалиция за справедливость приложений), цель которой заключается в «создании равных условий для бизнеса приложений и предоставлении людям свободы выбора». В коалицию вошли такие компании, как Epic Games, Spotify, Match Group (владелец Tinder), Tile, Deezer, Prepear и др.

Предполагается, что «Коалиция за справедливость приложений» станет централизованной организацией, которая будет оказывать помощь разработчикам, особенно тем, у кого недостаточно ресурсов для противостояния с Apple. Коалиция заявляет, что приветствует «компании любого размера в любой отрасли, стремящиеся защитить потребительский выбор, стимулировать конкурентную среду и создавать равные условия для разработчиков приложений и игр по всему миру».

Объединение сформулировало три ключевые претензии к компании Apple:

Сбор комиссии в 30% в App Store;

Антиконкурентное поведение — CAF считает, что Apple добивается доминирования своих приложений на iOS, а также «принуждает разработчиков продавать свой контент в App Store и крадет идеи у конкурентов»;

Ограничение выбора — правила App Store, по мнению CAF, предусматривают столько ограничений, что экосистема Apple становится «тюрьмой, за которую платят пользователи и которую не могут покинуть разработчики».

Чтобы обеспечить равенство приложений и их разработчиков на iOS, коалиция предложила Apple включить в свою политику 10 новых принципов, составленных CAF. Например, объединение считает, что Apple обязана предоставлять разработчикам всю техническую информацию, которой владеет сама, но не должна взимать с них «несправедливые сборы» и принуждать пользоваться «одной эксклюзивной платформой».

Сама компания Apple публично не комментировала создание CAF.