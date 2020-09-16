EA закроет Origin и заменит его на EA Desktop

Американская корпорация Electronic Arts запустила бета-тестирование EA Desktop для ПК — это обновленная версия онлайн-магазина Origin, пишет VentureBeat.

После перехода в новый сервис пользователи сохранят свои игры и списки друзей. Но сам магазин изменится: он станет быстрее работать, предоставит улучшенный интерфейс и упростит доступ к тайтлам библиотеки. Также в нем появится функция контроля времени, которое пользователь может провести в видеоиграх.

«EA Desktop разработано для обеспечения беспрепятственного взаимодействия с соцсетями, что позволит игрокам быстрее зайти в любимые игры. Мы раскрыли лишь часть того, что будет», — заявил старший вице-президент EA Майкл Бланк (Michael Blank).

Точная дата запуска EA Desktop пока не объявлена. Аналогичным образом в середине августа компания переименовала подписки Origin Access и EA Access в EA Play.