«Детская Горячая Линия» работала в усиленном режиме во время карантина

Социальная Служба «Детская Горячая Линия», безвозмездно функционирующая более 10 лет, всегда придет на помощь!

Дети — самый уязвимый и требующий особой заботы слой любого общества. Обеспечение нашим детям беззаботного и счастливого детства является гарантией здорового будущего. К сожалению, мы и сегодня встречаем семьи, в которых дети и подростки сталкиваются с притеснением или нарушением их прав. Основная цель службы «Детской Горячей Линии», которая функционирует в Азербайджане уже более 10 лет, заключается в оказании помощи именно таким детям, а также семьям, в которых они растут. С первого дня создания службы ее сотрудники, стараясь защитить несовершеннолетних от психологических и физических травм, оказывают социальную и юридическую поддержку детям и семьям, которые испытывают определенные проблемы, связанные с воспитанием ребенка.

Предлагаем вашему вниманию интервью с Кямалей Ашумовой, директором «Детской горячей линии», о деятельности службы, которая был создана по инициативе Общественного Объединения «Ümidli Gələcək» и не прерывала столь ответственную работу даже во время строгого карантина.

— Добрый день, Кямаля ханым! Расскажите, пожалуйста, об истории создания и деятельности службы «Детская Горячая Линия Азербайджана». Как появилась и чем была обусловлена необходимость создания такого сервиса?

— Более 19 лет Общественное Объединение «Ümidli Gələcək» принимает активное участие в развитии детей и молодежи Азербайджана, помогает в решении социальных, культурных, образовательных и экономических проблем беженцев и вынужденных переселенцев. Объединение вносит вклад в реализацию государственных программ и национальных планов, реализуемых правительством Азербайджана. За последние 15 лет организация создала различные центры помощи для детей и молодежи, проживающих в социально-опасных условиях в Баку и регионах страны. Эти центры работают над решением их социальных, психологических, юридических, образовательных и медицинских проблем. В феврале 2010 года «Ümidli Gələcək» при поддержке ООО «Azercell Telekom» и представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане открыло первую в СНГ услугу «Детская Горячая Линия». Этот проект был создан в сотрудничестве с Министерством Внутренних Дел Азербайджанской Республики, Государственным Комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, Министерством Образования и по сегодняшний день продолжает успешно работать.

— Каким было основное направление деятельности службы «Детская Горячая Линия Азербайджана» на протяжении этих лет? Как получают помощь дети и родители, обратившиеся за услугой?

— Наша цель — оказание психологической и юридической помощи, а также социальной и эмоциональной поддержки каждому ребенку, обратившемуся в службу. Горячая линия помогает справляться с трудностями и проблемами, с которыми сталкиваются дети, и, при необходимости, предоставляет немедленную помощь, направляя их в другие соответствующие службы. «Детская Горячая Линия» готова помочь каждому ребенку, испытывающему проблемы. Мы стараемся оказать поддержку всем детям, не достигшим совершеннолетия (18 лет), а также лицам, которые принимают участие в их жизни.

На горячую линию обращаются не только дети, испытывающие трудности в семье, но и дети, проживающие в государственных детских учреждениях, а также без определенного места жительства. Услуга распространяется на детей и подростков, которые подвергаются любым видам эксплуатации и насилия, страдают от психологических и эмоциональных проблем, имеют проблемы с законом или чьи права нарушаются. Мы также помогаем детям из семей, нуждающихся в особой заботе и защите, детям с ограниченными возможностями, а также тем, кто находится в социально-уязвимых ситуациях. «Детская Горячая Линия Азербайджана» работает круглосуточно. Вы можете обратиться к нам, позвонив на короткий номер 116111 или мобильные номера +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80, +994 51 880 22 80. У нас активна электронная почта, есть официальный сайт, страницы в социальных сетях Facebook и Instagram, а также доступно для скачивания мобильное приложение. Хочу отметить, что короткий номер 116111 был предоставлен нам Министерством связи, транспорта и высоких технологий Азербайджанской Республики.

— Если говорить об общих результатах, с какими проблемами чаще всего обращаются в службу «Детской Горячей Линии»? Откуда больше поступает обращений: из Баку или регионов?

— Больше всего звонков на горячую линию поступает по психологическим, социальным и образовательным вопросам. Если говорить о распределении звонков по регионам, то большинство обращений поступает из Баку.

— А какие виды обращений вы считаете самыми сложными?

— Иногда к нам поступают звонки об обеспечении прав детей на здоровье, например, за оказанием помощи в лечении детей с тяжелыми заболеваниями. Также обращаются с вопросами о назначении адресной социальной помощи. К сожалению, решение этих вопросов не входит в компетенцию «Детской Горячей Линии». Но мы обязательно перенаправляем людей, обращающихся с этими проблемами, в соответствующие органы.

— На международной практике бизнес-организации оказвыают поддержку социальным проектам. Хотелось бы узнать, какие компании поддерживают деятельность «Детской Горячей Линии Азербайджана»?

— Прежде всего хочу подчеркнуть, что «Детская Горячая Линия», начиная с первых дней своей деятельности, работает при финансовой поддержке Azercell. Эта поддержка продолжается и по сей день. Azercell принимает активное участие в работе службы и уделяет особое внимание этой социальной программе. Лидер мобильного рынка страны всячески помогает продвижению и развитию нашей организации, выступает в качестве организатора мероприятий горячей линии. Кроме того, создание мобильного приложения, благодаря которому «Детская Горячая Линия» теперь доступна из любой точки мира, стало возможным при финансовой поддержке ООО «Azercell Telekom».

Также, в период пандемии коронавируса (COVID-19) ЮНИСЕФ и Агентство США по международному развитию (USAID) оказали финансовую поддержку «Детской Горячей Линии» с целью расширения услуг службы и повышения осведомленности общественности.

— При каких детских проблемах вы бываете вынуждены посещать семьи? Поддерживают ли семьи вашу работу? Есть ли дети или семьи, с которыми вам приходится встречаться несколько раз и наблюдать за ситуацией в течение определенного периода времени?

— В случае обращения самого ребенка или родителя по поводу проблемы или ситуации, которая может поставить под угрозу жизнь ребенка, немедленно проводится расследование и принимаются соответствующие меры. Например, во время разговора операторы горячей линии могут определить суицидальные наклонности, отрицательные эмоции у ребенка или подростка. Также иногда и сами дети сообщают нам о физическом или сексуальном насилии во время обращения. В этих случаях один из родителей, особенно мать, поддерживает нас во время общения с ребенком. В таких семьях мы проводим реабилитацию в течение 4-6 месяцев.

— Большую часть 2020 года мы провели в режиме карантина из-за пандемии COVID-19. Интересно, как «Детская Горячая Линия», функционирующая в столь важной и чувствительной сфере, смогла организовать свою деятельность в этот период? Особенно в моменты, когда покидать свои дома можно было лишь в определенных условиях?

— В рамках мер, принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, «Детская горячая линия» продолжала работать в усиленном режиме, соблюдая все правила безопасности. Помимо приема входящих звонков на горячую линию, мы также публиковали специальные статьи в социальных сетях для родителей и детей. Во время пандемии, которая продолжается уже на протяжении 6 месяцев, мы продолжаем развивать наш сервис, расширяя цифровые услуги с целью оказания поддержки детям и их семьям, нуждающимся в социально-психологической и правовой помощи.

В самый напряженный период распространения COVID-19, в мае, ЮНИСЕФ и Агентство США по международному развитию (USAID) вместе с сотрудниками Центра Психического Здоровья организовали 5-дневный онлайн-тренинг для школьных психологов. Школьные психологи обучались выявлению и профилактике психоэмоционального напряжения у детей и подростков во время пандемии, а также оказанию помощи процессу адаптации детей к школе в посткарантинный период.

— Интересно, как отличались количество и характер обращений, полученных во время пандемии, от обращений в другие периоды?

— Пандемия, ставшая глобальной проблемой для всего мира, поставила под угрозу здоровье и жизнь людей, но в то же время она коренным образом изменила традиционный образ жизни. Закрытие учебных заведений, изоляция детей и подростков, а также ограничение живого общения привели к увеличению психоэмоциональных проблем. Мы стараемся оказать детям посильную поддержку в столь напряженный период самоизоляции.

-Новый учебный год уже начался. На этот раз из-за пандемии образовательный процесс в нашей стране организован совершенно в новой форме, что беспокоит и детей, и их родителей. Есть ли обращения по этой теме?

— Призывы к праву на образование всегда были приоритетными для «Детской Горячей Линии Азербайджана». С конца августа к нам поступают обращения, связанные с возвращением детей в школы, возобновлением учебного процесса и опасением родителей по поводу здоровья детей. Мы отвечаем на обращения родителей как с социально-психологической, так и с правовой точки зрения. Если заявитель является ребенком или подростком, то ему предоставляются соответствующие психологические услуги и проводится работа по устранению опасений по поводу COVID-19.

— Azercell регулярно предоставляет информацию о проделанной вами работе посредством средств массовой информации. Есть ли какие-то планы по внесению изменений в работу «Детской Горячей Линии» на основании мониторинга результатов деятельности службы?

— Мы готовим комплексный план действий на следующие 6 месяцев. План предусматривает разработку обучающих видео- и анимационных материалов для трансляции на телевидении и в социальных сетях, усиление рекламы мобильного приложения «Детской Горячей Линии», публикацию обучающей информации на сайтах государственных органов, тренинги и прямые трансляции через официальные страницы «Детской Горячей Линии» в социальных сетях.