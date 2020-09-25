Десктопная версия Wikipedia получит редизайн впервые за 10 лет

Онлайн-энциклопедия Wikipedia за последние почти 20 лет является неотъемлемой частью Всемирной сети. Длительное время внешний вид сайта для настольных систем не претерпевал изменений. Но вскоре Wikipedia получит обновленный интерфейс своей десктопной версии. Об этом говорится в посте на MediaWiki, где можно узнать все подробности редизайна. Там же можно найти несколько GIF-изображений, демонстрирующих эти изменения.

Среди наиболее заметных нововведений можно отметить перенос виджета поиска в левую верхнюю часть экрана, новую кнопку для смены языка статьи, улучшения инструмента поиска, удобную возможность перехода к нужной части статьи и многое другое. Дополнительно планируется изменить логотип, чтобы он занимал меньше места на каждой странице.

Сворачиваемая боковая панель стала первым доступным нововведением. Это позволит пользователям сворачивать меню в левой части страницы, чтобы минимизировать отвлекающие факторы и устранить нерелевантный контент и ссылки в левой части экрана.

Wikimedia Foundation отмечает, что нововведения будут появляться постепенно весь следующий год. Это позволит пользователям тестировать новые функции до их официального релиза, который намечен на конец 2021 года. Затронет ли редизайн мобильную версию сервиса пока не уточняется.