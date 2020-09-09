Дата релиза и стоимость консолей Microsoft Xbox Series X и Xbox Series S

Компания Microsoft объявила дату выхода и стоимость двух своих консолей – Xbox Series X и Xbox Series S.

Обе системы поступят в продажу в один день – 10 ноября. Предварительный заказ будет открыт с 22 сентября. Флагманская версия Xbox Series X будет стоить 499 долларов, а более доступная Xbox Series S – 299 долларов.

За производительность Series S будет отвечать тот же восьмиядерный процессор AMD Zen 2, что и в Series X, но работает он на частоте до 3.6 GHz (3.8 GHz в Series X). Основная разница заключается в графическом ускорителе. Если Xbox Series X сможет выдавать 4K-картинку, то Series S рассчитана на подключение к телевизорам и мониторам с разрешением 1080p или 1440p. Заявлена поддержка технологий трассировки лучей и Variable Rate Shading.

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Series S получит 10 Gb памяти GDDR6 с пропускной способностью до 224 Гбит/с (16 Gb у Series X). Емкость NVMe SSD-накопителя составит 512 Gb. Консоль будет поддерживать такие функции Series X, как быстрое переключение между играми (Quick Resume). Microsoft отмечает, что Series S будет примерно в три раза мощнее, чем Xbox One.

Кроме того, сервис EA Play будет доступен бесплатно владельцам подписки Xbox Game Pass.