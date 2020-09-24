Cisco приглашает сетевых инженеров принять участие в тренингах по развертыванию архитектуры SD-WAN

С 12 по 16 октября компания Cisco проведет пятидневный обучающий марафон с помощью платформы Webex, посвященный развертыванию распределенных корпоративных сетей на основе технологии Cisco SD-WAN. В мероприятии смогут принять участие сетевые инженеры стран СНГ с разной степенью подготовки — от желающих начать изучение и до тех, кто уже не первый год работает над организацией централизованного управления и автоматизации распределенной корпоративной сети.

В ходе обучения представители Cisco расскажут, при каких условиях стоит задуматься о внедрении архитектуры Сisco SD-WAN, детально разберут ее основные технологические преимущества над классическими технологиями, а также научат развертывать, настраивать и исправлять ошибки даже в самых сложных архитектурных решениях. Также участников мероприятия ждут сессии с экспертами, практические задания, обсуждение реальных внедрений и потенциальных ошибок. Все материалы будут доступны online для участников марафона.

«Архитектуры Cisco SD-WAN предназначены для создания масштабируемых распределенных корпоративных сетей. Их особенностью является разделение уровней транспорта и контроля, что позволяет удаленным филиалам централизованно управлять транспортными сетями, — прокомментировал Денис Коденцев, технический консультант Ciscо. — Внедрение Cisco SD-WAN позволит заказчикам существенно ускорить процесс подключения новых филиалов и снизить сопутствующие затраты, а также оптимизировать расходы на каналы от операторов связи. Данное решение дает возможность настраивать оконечные устройства в удаленных филиалах нажатием кнопки в центральном офисе. Еще одно ключевое отличие Cisco SD-WAN – высочайший уровень защищенности от киберугроз, который обеспечивается встроенными сегментацией, шифрованием, поддержкой логических топологий, сервисных точек, а также внешними средствами ИБ».

Подробнее ознакомиться с программой мероприятия, а также зарегистрироваться для участия можно здесь и здесь.