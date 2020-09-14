14.09.2020

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Canon выпустила компактную камеру PowerShot ZOOM

Canon Power Shot ZOOM

Компания Canon представила компактную камеру Power Shot ZOOM, которая позволяет снимать, как фото, так и видео.

Canon Power Shot ZOOM

В качестве матрицы в камере установлен 1/3-дюймовый CMOS сенсор с разрешением 12,1 Мп, а в качестве процессора был выбран DIGIC 8. Фотографии сохраняются в формате JPEG в разрешении 4000 × 3000, а видео записывается в формате MP4 с разрешением FullHD и частотой кадров 30к/с и 24к/с. Устройство оснащено Wi-Fi и позволяет передавать отснятый материл сразу на смартфон.

Присутствует режим серийной съемки с фокусным расстоянием до 400 мм, а с включенным цифровым зумом фокусное увеличивается до 800 мм. Кроме того, устройство дополнительно оснащено системой оптической стабилизацией (OIS). Габариты — 33,4 x 50,8 x 103,2 мм, а вес около 145 гр, включая аккумулятор и карту памяти. Сам корпус пластиковый и не имеет защиты от пыли и влаги.

Canon Power Shot ZOOM уже поступила в продажу на японском рынке. Стоимость составляет ориентировочно 300 долларов.

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