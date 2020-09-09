09.09.2020

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BOE представила smart-тонировку для окон и люков автомобилей

BOE

Китайская компания BOE Technology представила технологию smart-тонировки для окон и люков автомобилей. По сравнению с другими решениями для затемнения, новинка имеет преимущества в виде высокой прозрачности, низкого энергопотребления, защиты от ультрафиолетового излучения и более быстрого отклика.

Новая технология позволяет регулировать светопропускание путем изменения приложенного напряжения. Окно может становиться полностью прозрачным или же обеспечивать полную приватность людям, находящимся в салоне транспортного средства.

Затемнять можно всю панель целиком или какую-то ее определенную часть. При этом достигается практически мгновенный отклик на управляющие команды — изменение светопропускания осуществляется за секунды.

Есть поддержка голосового и сенсорного управления, также возможна дистанционная регулировка через приложение для смартфона.

Компания BOE планирует использовать эту технологию в поездах, самолетах, морских судах и зданиях.

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