BOE представила smart-тонировку для окон и люков автомобилей

Китайская компания BOE Technology представила технологию smart-тонировки для окон и люков автомобилей. По сравнению с другими решениями для затемнения, новинка имеет преимущества в виде высокой прозрачности, низкого энергопотребления, защиты от ультрафиолетового излучения и более быстрого отклика.

Новая технология позволяет регулировать светопропускание путем изменения приложенного напряжения. Окно может становиться полностью прозрачным или же обеспечивать полную приватность людям, находящимся в салоне транспортного средства.

Затемнять можно всю панель целиком или какую-то ее определенную часть. При этом достигается практически мгновенный отклик на управляющие команды — изменение светопропускания осуществляется за секунды.

Есть поддержка голосового и сенсорного управления, также возможна дистанционная регулировка через приложение для смартфона.

Компания BOE планирует использовать эту технологию в поездах, самолетах, морских судах и зданиях.