18.09.2020

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Bloomberg: Riot Games и Epic Games оказались под пристальным вниманием администрации Трампа

Riot Games

Разработчики видеоигр Riot Games и Epic Games оказались под пристальным вниманием администрации президента США из-за связей с китайским холдингом Tencent, об этом пишет Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп 6 августа распорядился запретить гражданам США заключать какие-либо сделки с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, владельцами популярнейших социальных платформ — сервиса TikTok и мессенджера WeChat соответственно. Указ в отношении WeChat не распространялся на другие активы Tencent. Китайский холдинг выступает совладельцем многих других компаний, включая Tesla, Snap, Spotify, Riot Games, Epic Games и Blizzard.

Bloomberg со ссылкой на «осведомленные» источники сообщает, что Комитет по иностранным инвестициям США, подчиняющийся Министерству финансов США, направил Riot Games, Epic Games и еще нескольким компаниям запросы на предоставление подробной информации о протоколах безопасности при обработке персональных данных американцев. Tencent полностью владеет Riot Games (разработчик League of Legends), а в Epic Games (Fortnite) ей принадлежит 40% акций. Правительство США намерено изучить, как компании Riot и Epic обрабатывают данные американских пользователей, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо угроз национальной безопасности.

В Минфине США от комментариев отказались. Получить какую-либо информацию от официальных представителей компаний источнику также не удалось.

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