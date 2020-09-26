Bloomberg: Google будет требовать от разработчиков платить комиссию в 30% за все покупки внутри приложений

Компания Google запретит разработчикам принимать платежи от пользователей в обход Google Play, об этом пишет Bloomberg.

Google обновит дистрибьюторское соглашение и обяжет разработчиков проводить платежи исключительно через систему Google Play, что принесет компании 30% выручки от продажи всех цифровых товаров.

Это требование существует уже несколько лет, но некоторые крупные разработчики используют альтернативные способы оплаты покупок внутри приложений, минуя комиссию Google. Например, Netflix, Spotify и Match Group (владелец Tinder) предлагают пользователям ввести данные для платежей прямо в приложении. Когда обновленное соглашение Google будет опубликовано, крупным разработчикам, которые его не соблюдают, дадут время на доработку своих приложений, отмечает Bloomberg.

«Будучи открытой платформой, Android позволяет разработчикам использовать несколько магазинов приложений. На самом деле, большинство устройств Android продаются по крайней мере с двумя встроенными магазинами, и пользователи могут устанавливать другие. Для разработчиков, которые решили разместить свои приложения в Google Play, всегда существовало требование использовать платежную систему Play», — сказали изданию в Google.

Ранее InfoCity сообщал, что Epic Games, Spotify, Match Group, Tile, Deezer, Prepear и др. создали коалицию CAF против политики Apple в App Store.