26.09.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСтатьиBloomberg: Google будет требовать от разработчиков платить комиссию в 30% за все покупки внутри приложений

Bloomberg: Google будет требовать от разработчиков платить комиссию в 30% за все покупки внутри приложений

Google Play Bloomberg

Компания Google запретит разработчикам принимать платежи от пользователей в обход Google Play, об этом пишет Bloomberg.

Google обновит дистрибьюторское соглашение и обяжет разработчиков проводить платежи исключительно через систему Google Play, что принесет компании 30% выручки от продажи всех цифровых товаров.

Это требование существует уже несколько лет, но некоторые крупные разработчики используют альтернативные способы оплаты покупок внутри приложений, минуя комиссию Google. Например, Netflix, Spotify и Match Group (владелец Tinder) предлагают пользователям ввести данные для платежей прямо в приложении. Когда обновленное соглашение Google будет опубликовано, крупным разработчикам, которые его не соблюдают, дадут время на доработку своих приложений, отмечает Bloomberg.

 «Будучи открытой платформой, Android позволяет разработчикам использовать несколько магазинов приложений. На самом деле, большинство устройств Android продаются по крайней мере с двумя встроенными магазинами, и пользователи могут устанавливать другие. Для разработчиков, которые решили разместить свои приложения в Google Play, всегда существовало требование использовать платежную систему Play», — сказали изданию в Google.

Ранее InfoCity сообщал, что Epic Games, Spotify, Match Group, Tile, Deezer, Prepear и др. создали коалицию CAF против политики Apple в App Store.

ТЕГИ:
Анонсирован первый чемпионат по гонкам на электрических лодках - E1
Новости по теме
События
Google объявила дату презентации
Операционные системы
Google представила Android 11 Go
Hardware
Google, Moto G9 Plus smartfonunu
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!