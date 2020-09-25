Беспроводные усилители сигнала Wi-Fi для дома

Беспроводные усилители (репитеры) Wi-Fi помогут сигналу охватить большую площадь и достичь самого дальнего уголка вашего дома. Они подключаются к роутеру и усиливают сигнал, позволяя вам пользоваться быстрым и надежным интернетом во всем доме. И поскольку 2020 год проходит под лозунгом «Работай удаленно», это действительно те устройства, в которые стоит инвестировать.

Вы часто сталкиваетесь с медленным Wi-Fi в некоторых комнатах? В вашей квартире есть «мертвые зоны», где вообще отсутствует подключение? Вы хотели бы поработать в саду, сарае или на чердаке, но обнаружили, что сигнал не проходит на такое расстояние? Тогда пришло время для того, чтобы начать использовать беспроводные усилители. И чтобы помочь вам, мы собрали лучшие предложения на рынке в одной статье.

Три типа беспроводных усилителей

Когда дело доходит до выбора беспроводного усилителя, в первую очередь следует учитывать, что существует три основных типа. Первый и самый простой вид — это беспроводной ретранслятор. Он состоит из одного блока, который вы подключаете к маршрутизатору. Он берет существующий сигнал и усиливает его. Ни больше, ни меньше. Второй тип — это адаптер Powerline, который использует электрические кабели для трансляции интернета по всему дому. Обычно он состоит из нескольких устройств. Одно вы подключаете к розетке и к маршрутизатору с помощью кабеля. Затем вы размещаете второй блок в том месте, куда хотите провести интернет, и подключаете к нему любые устройства. В отличие от беспроводного усилителя, эта система не потеряет мощность сигнала по мере удаления от маршрутизатора. Однако это сработает только в том случае, если в вашем доме единая электрическая цепь. Если у него есть отдельный контур на другом этаже, то такая схема подключения не сработает. Третий и наиболее сложный тип беспроводных усилителей — это ячеистая сеть (Mesh). Опять же, здесь используется несколько устройств. Одно вы подключаете к маршрутизатору, чтобы усилить его беспроводной сигнал, а другие устройства «разбрасываете» по дому. В зависимости от площади дома эта система обычно бывает самой эффективной. Правда, она же и самая дорогая.

5 лучших беспроводных усилителей сигнала

TP-Link RE650

Покрытие: 1300 м2.

Максимальная скорость: 1733 Мбит/с.

Тип беспроводной сети: 802.11 a/b/g/n/ac.

Гарантия: 2 года.

Страница продукта: https://www.tp-link.com/en/home-networking/range-extender/re650/

Плюсы:

впечатляющее покрытие;

высокая скорость.

Минусы:

дизайн не для всех помещений.

Пусть покрытие, обеспечиваемое вашей текущей настройкой Wi-Fi, более или менее удовлетворительное, но все же вы хотите немного его повысить? Например, сигнал достигает каждой комнаты, но в некоторых он слабее, чем в других. Тогда, вероятно, все, что вам нужно, — это относительно дешевый базовый беспроводной усилитель. И в этом сегменте нашим фаворитом является TP-Link RE650. Это устройство с симпатичным дизайном обещает впечатляющую площадь покрытия в 13000 м2 и обеспечивает очень высокую скорость (1733 Мбит/с по каналу 5 GHz и 800 Мбит/с по каналу 2,4 GHz). Его также легко настроить. Нам особенно понравился круг светодиодов, который становится красным, когда устройство слишком далеко от маршрутизатора, и синим, когда оно находится в нужном месте. Производитель предлагает не только 2-летнюю гарантию, но и круглосуточную техническую поддержку. В целом это умное устройство предлагает фантастическое соотношение цены и качества.

BT Whole Home WiFi

Покрытие: 510 м2.

Тип беспроводной сети: 802.11 b/g/n/ac.

Максимальная скорость: 1733 Мбит/с.

Страница продукта: https://shop.bt.com/learnmore/bt-branded-products-and-services/bt-whole-home-wi-fi/

Плюсы:

многофункциональный;

высокая скорость.

Минусы:

дорого.

Если вы постоянно сталкиваетесь с несколькими «мертвыми» зонами Wi-Fi в доме, то простой беспроводной усилитель не совсем подойдет для решения этой задачи. В этом случае может окупиться инвестирование в более дорогую систему на основе сети. И BT Whole Home WiFi может быть лучшим выбором в этой ситуации.

В зависимости от площади вашего жилища и желаемого уровня контроля вы можете выбирать между двумя, тремя или четырьмя устройствами (каждый с отдельным источником питания), которые передают сигнал Wi-Fi по всему дому. Настройка проста: вы подключаете одно устройство к маршрутизатору через проводное соединение, а затем размещаете другие вокруг своего дома. Бесплатное приложение для смартфона подскажет, как их следует размещать, чтобы получить наилучшие результаты. Вы можете присвоить каждому из них имя в зависимости от расположения: «чердак», «гостевая спальня» и т.д.). Приложение предоставляет и другие полезные функции. Например, вы можете в любой момент узнать, кто находится в сети и какие устройства используют большую часть широкополосного доступа. Вы также можете приостановить раздачу интернета, контролировать и планировать доступ для каждого пользователя, что особенно будет полезно для родителей непослушных детей.

С 3-летней гарантией от производителя, простой настройкой, быстрой и надежной работой этот беспроводной усилитель станет находкой для большого дома.

Trendnet Wi-Fi Everywhere Powerline 1200 AV2

Зона действия: до 300 м над существующими электрическими линиями.

Тип беспроводной сети: 802.11 a/g/n/ac.

Максимальная скорость: 1200 Мбит/с.

Страница продукта: https://www.trendnet.com/langru/products/powerline/wifi-everywhere-powerline-1200-av2-wireless-kit-TPL-430APK

Плюсы:

преодолевает все препятствия;

позволяет добавлять до 8 устройств.

Минусы:

подходит не для всех домов;

дорого.

Каким бы мощным ни был сигнал, передаваемый вашим беспроводным усилителем, он не преодолеет законы физики. Поскольку Wi-Fi распространяется волнами, толстые стены, медные трубы и другие препятствия могут помешать ему добраться туда, где он должен быть, особенно в многоэтажном доме. Если все эти препятствия существуют и в вашем доме, то в конечном итоге лучшим решением может стать использование электропроводки. В этом случае в качестве беспроводного повторителя мы рекомендуем Trendnet Wi-Fi Everywhere Powerline 1200 AV2. Он состоит из двух модулей. Первый вы подключаете к маршрутизатору, а второй — к розетке в другой комнате, где требуется подключение к Wi-Fi. Обратите внимание, что в отличие от других адаптеров семейства Powerline, на устройстве есть кнопка клонирования, с помощью которой можно клонировать вашу сеть, чтобы устройство можно было использовать в качестве усилителя Wi-Fi. Также вы можете докупить дополнительные устройства и довести их общее количество до восьми.

Это решение обычно хорошо работает в современных домах, но учтите, что оно требует, чтобы ваша проводка была в одной цепи. Таким образом, для старых зданий, если там для каждого этажа есть отдельная кольцевая магистраль, это решение не подойдет, так как будет работать только на том этаже, на котором находится ваш маршрутизатор.

TP-Link RE200

Покрытие: 695 м2.

Тип беспроводной сети: 802.11 b/g/n/ac.

Максимальная скорость: до 750 Мбит/с.

Страница продукта: https://www.tp-link.com/en/home-networking/range-extender/re200/

Плюсы:

дешево;

легко установить;

красивый дизайн.

Минусы:

производительность отражает цену.

Хотите повысить скорость и зону покрытия Wi-Fi, но не хватает денег? TP-Link RE200, вероятно, не даст таких же результатов, как другие устройства в нашем списке, но этот базовый беспроводной усилитель может предложить ряд преимуществ за свою цену. Это легко настроить. Вы включаете устройство рядом с маршрутизатором и используете индикатор сигнала, который поможет вам найти лучшее место для его установки. Бесплатное приложение Tether позволяет управлять настройками сети со смартфона. И хотя обещанные скорости не впечатляют, их должно хватить для нетребовательных игр и потоковой передачи видео в формате HD.

Belkin AC1200 Wireless-AC Range Extender

Покрытие: 695 м2.

Максимальная скорость: 1200 Мбит/с.

Тип беспроводной сети: 802.11 g/n.

Страница продукта: https://www.belkin.com/uk/p/P-F9K1127/

Плюсы:

компактный;

хороший дизайн.

Минусы:

не самый дешевый продукт.

Если вы хотите потратить немного больше, чем на TP-Link RE200, то можно порекомендовать это довольно симпатичное устройство. Belkin AC1200 тоже очень легко настроить. Просто подключите его к розетке рядом с маршрутизатором. И хотя это всего лишь беспроводной усилитель базового типа без каких-либо умных функций, максимальная скорость в 1200 Мбит / с, которую он обещает, очень впечатляет для своей цены.

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Почему-то, столкнувшись с проблемой слабого сигнала Wi-Fi сети в своем доме, лишь немногие решают проблему покупкой и установкой усилителя. Как правило, если сигнал плохой, то это уже никак не исправить настройкой самого роутера. У вас просто большая площадь дома, которую маршрутизатор физически не может покрыть сигналом. А еще и стены разные бывают, и помехи. В таких случаях, установка репитера решает все проблемы. Ведь это устройство, которое специально создано для расширения зоны сети Wi-Fi.