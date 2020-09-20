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Bakcell поздравляет нефтяников с профессиональным праздником

Bakcell

20 сентября исполняется 26 лет со дня подписания «Контракта века». Этот день в Азербайджане также отмечается как День нефтяника. В этот день компания Bakcell поздравила нефтяников с профессиональным праздником. По этому поводу оператор отправил им поздравительные SMS. Кроме того, Bakcell подарила бесплатные звонки внутри сети на целый день своим абонентам, работающим в нефтяном секторе. Таким образом, сегодня нефтяники, пользующиеся услугами Bakcell, смогут звонить столько, сколько захотят внутри сети, совершенно бесплатно.

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