Bakcell поздравляет нефтяников с профессиональным праздником

20 сентября исполняется 26 лет со дня подписания «Контракта века». Этот день в Азербайджане также отмечается как День нефтяника. В этот день компания Bakcell поздравила нефтяников с профессиональным праздником. По этому поводу оператор отправил им поздравительные SMS. Кроме того, Bakcell подарила бесплатные звонки внутри сети на целый день своим абонентам, работающим в нефтяном секторе. Таким образом, сегодня нефтяники, пользующиеся услугами Bakcell, смогут звонить столько, сколько захотят внутри сети, совершенно бесплатно.