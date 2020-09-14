Azercell удостоен премии STEVIE 2020 в трех номинациях

Компания Azercell Telecom завоевала титул «Телекоммуникационной компании года» среди сотен компаний, участвовавших в престижном конкурсе STEVIE 2020. Оператор занял самую высокую позицию в данной номинации и получил Золотую награду. Azercell был также удостоен Бронзовых наград в номинациях «Самая инновационная компания года» и «Самая ценная компания в области корпоративной ответственности».

Деятельность, реализуемая Azercell в направлении цифровизации и внедрения инновационных технологий, проекты в области корпоративной социальной ответственности были высоко оценены членами жюри, состоящего из независимых международных экспертов. Жюри охарактеризовало ведущего оператора Азербайджана как «самую успешную компанию региона», «структуру мирового уровня», «бренд-победитель», особо подчеркнув достижения в области внедрения компанией Azercell в стране и на Южном Кавказе технологий нового поколения, привнесения на местный рынок самых последних инновационных решений, и в то же время реализации высокой политики социальной ответственности.

Отметим, что в различные годы Google, Microsoft Corporation, Turk Telecom, Vodafon Турция, Etisalat, Dell Technologies, Mayersk Company, HP Inc., UNESCO ICHCAP, IBM и другие столь же влиятельные компании были участниками и победителями этого международного конкурса. В этом году премия STEVIE будет представлена победителям на церемонии, которая будет проходить в декабре в Париже.