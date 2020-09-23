23.09.2020

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Azercell представляет возможность получить баланс в подарок

Azercell

Компания Azercell впервые на рынке региона представляет новую услугу «Поделись и Зарабатывай». Начиная с 18 сентября абоненты мобильного оператора получают бонусы за рекомендацию своим друзьям цифровых услуг Azercell с помощью кнопки «Поделись» в приложении «Kabinetim». Отправитель получает подарочный баланс только в том случае, если получатель подключается к услуге посредством этого уведомления.

Абоненты Azercell зарабатывают 1 манат за каждую успешную рекомендацию услуг «BluTv» и «ivi», а также 10 гяпик за каждое новое подключение к «Kabinetim».

Оператор не ограничивает число бонусов. Пользователи как предоплатной, так и постоплатной систем могут рекомендовать приложения Azercell в неограниченном количестве в течение дня и использовать подарочный баланс в любом направлении.

Для дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/services/partner_services/referal/.

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