Азербайджанские школьники завоевали бронзовые медали на IOI 2020

Завершилась 32-я Международная олимпиада по информатике IOI 2020. В этом году олимпиада прошла в режиме on-line с 13 по 19 сентября. Данное решение было принято в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Сегодня состоится заключительное собрание Генеральной Ассамблеи IOI комитета и виртуальная церемония закрытия. Посмотреть мероприятие можно здесь:

Победителям олимпиады будут вручены бронзовые, серебряные и золотые медали. Среди них 29 человек награждены золотыми, 57 — серебряными и 85 — бронзовыми медалями. Член сборной США Уильям Лин (William Lin) показал самые высокие результаты на соревновании. Три участника от Азербайджана завоевали бронзовые медали: Азиз Гусейнов, Абуталыб Намазов и Мурад Эйнизаде. В этом году в олимпиаде участвовало 342 школьника из 88 стран. Здесь вы можете найти итоговые таблицы командных и индивидуальных состязаний.

ІОІ — соревнование, которое собирает сильнейших молодых программистов со всего мира, каждый из которых будет бороться за интеллектуальное первенство мирового уровня. ІОІ проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований школьников. Проведение международной олимпиады по информатике было инициировано на 24-й Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в Париже. По своей популярности олимпиада не уступает аналогичной олимпиаде по математике IMO. Основная цель Международной олимпиады по информатике — выявление и поддержка школьников, талантливых в области информатики и информационных технологий из разных стран. Основной руководящий орган IOI — Генеральная Ассамблея (международное жюри). Сегодня Оргкомитет международной олимпиады по информатике возглавляет президент Олимпиады Грег Ли (Greg Lee).