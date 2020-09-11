AZAL внедряет on-line систему очередей на рейсы Москва-Баку

Начиная с сегодняшнего дня Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) приступает к применению on-line системы очередей на приобретение авиабилетов по маршруту Москва-Баку для возвращения наших соотечественников на родину.

Учитывая большой спрос, ограниченное число и нерегулярный характер рейсов в период пандемии, продажа авиабилетов по данному направлению будет осуществляться в порядке очередности.

Для записи в очередь для рейса Москва-Баку необходимо обратиться в письменной форме через мессенджер WhatsApp (+7 916 901 23 80), либо через форму обратной связи по этой ссылке.

Пассажирам при обращении следует отправить сканированные копии своих заграничных паспортов, а также контактный номер для обратной связи.

Авиакомпания просит не обращаться через on-line форму и WhatsApp одновременно. Это лишь приведет к увеличению онлайн-очередей и задержке ответов со стороны сотрудников call-центра.