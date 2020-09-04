ASUS ZenBook Pro 15: ультрабук с Intel Core i7 H-серии, GeForce GTX 1650 Ti и 4K OLED-экраном

В рамках онлайн-выставки IFA 2020 компания ASUS представила портативный компьютер ZenBook Pro 15 (UX535).

Это очень компактный 15,6-дюймовый ноутбук с сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 4K UHD. Экран в максимальной конфигурации обладает разрешением 3840 × 2160 пикселей и частотой обновления 60 Hz. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3.

Используется процессор Core i5-10300H или Intel Core i7-10750H, в состав графической подсистемы входит дискретный ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q с 4 Gb памяти GDDR6. Объем оперативной памяти составляет 8 или 16 Gb, емкость твердотельного накопителя PCIe NVMe 3.0 x4 M.2 SSD — до 1 Tb.

ZenBook Pro 15 оснащен панелью ScreenPad 2.0 диагональю 5,65 дюйма. Экранный шарнир ErgoLift задает оптимальный наклон клавиатуры для комфортного набора текста, а инфракрасная камера позволяет авторизоваться в системе с помощью функции Windows Hello.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, разъемы Thunderbolt 3, USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.0, SD-ридер, 3.5-мм аудиоразъем.

В продажу ноутбук поступит в ноябре, стоимость станет известна позже.