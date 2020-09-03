ASUS ZenBook Flip S: тонкий ноутбук-трансформер с OLED-дисплеем

Компания ASUS, в рамках выставки IFA 2020, представила ноутбук-трансформер ZenBook Flip S (UX371), получивший сертификацию платформы Intel Evo. Как утверждается, это самый тонкий в мире трансформируемый ноутбук с OLED- дисплеем. Его толщина составляет всего 13,9 мм.

ZenBook Flip S оснащен экраном 13,3 дюйма по диагонали и обладает разрешением 4К (3840 × 2160 пикселей). Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3. Высокая точность цветопередачи подтверждена сертификацией PANTONE Validated, а сертификация VESA DisplayHDR 500 True Black гарантирует глубокие темные оттенки и исключительно высокую контрастность. Также предусмотрены технологии, способствующие снижению утомляемости глаз при работе за экраном в течение длительного времени.

Дисплей поддерживает сенсорное управление. Фирменный шарнир ErgoLift позволяет откидывать дисплей на 360 градусов, переводя ноутбук в планшетный режим работы. Вместо обычного тачпада установлен NumberPad 2.0, добавляющий цифровой блок клавиш. Клавиатура занимает всю ширину корпуса, поэтому в ее правой части нашлось место для колонки дополнительных клавиш. Есть совместимость с ASUS Pen, который способен распознавать 4096 уровней нажатия.

В качестве аппаратной платформы используются процессоры Intel вплоть до Core i7 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe. Оперативной памяти может быть установлено до 16 Gb, емкость накопителя PCIe составляет до 1 Tb.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 15 часов. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 (802.11ax 2×2) и Bluetooth 5.0, два порта Thunderbolt 4/USB-C, порт USB-A 3.2 Gen 1, HDMI. Корпус ASUS ZenBook Flip S выполнен из алюминия: крышка ноутбука и рабочая поверхность имеют матовое исполнение. Весит ноутбук 1,2 кг. Стоимость пока не объявлена.