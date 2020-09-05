ASUS ZenBook Flip 13 и ZenBook Flip 15 получили экран NanoEdge и поддержку пера ASUS Pen

Компания ASUS на онлайн-выставке IFA 2020 анонсировала портативные компьютеры ZenBook Flip 13 (UX363) и ZenBook Flip 15 (UX564) на новой аппаратной платформе Intel Tiger Lake.

Ноутбуки-трансформеры оборудованы сенсорным дисплеем NanoEdge. Возможно управление не только при помощи пальцев, но и посредством фирменного пера ASUS Pen, обеспечивающего распознавание до 4096 уровней силы нажатия.

Размер дисплея ZenBook Flip 13 и ZenBook Flip 15 составляет 13,3 и 15,6 дюйма по диагонали соответственно. В первом случае применяется панель Full HD, во втором — OLED-матрица 4K UHD. Старшая модель имеет сертификации Pantone (цветопередача) и TÜV Rheinland (безопасность для зрения). Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3.

В максимальной конфигурации используется процессор Core i7-1165G7 (частота до 3,9 GHz). Объем оперативной памяти достигает 16 Gb, встроенного накопителя – 1 Tb. Старшая модель получила дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q с 4 Gb памяти GDDR6.

Аккумулятор емкостью 67 Вт ч позволяет рассчитывать примерно на 14 часов автономной работы. Поддерживается быстрая 65 Вт зарядка через USB-C. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, клавиатура с подсветкой, аудиосистема Harman Kardon и пр. Операционная система — Windows 10. Продажи устройств ASUS ZenBook Flip 13/15 начнутся в ноябре.