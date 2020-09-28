Asus выпустила стабилизатор для смартфонов и экшн-камеры GoPro

Компания Asus выпустила свой первый стабилизатор для смартфонов Asus ZenGimbal. Аксессуар предназначен для тех, кто активно использует смартфоны для создания видеороликов.

Благодаря складной конструкции, стабилизатор очень компактный и удобен при перевозке. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 3050 мАч, этого хватит примерно на 10 часов работы.

Новинка также совместима с экшн-камерами GoPro. Устройство имеет множество режимов съемки, есть возможность поворота камеры на 360°.

Стабилизатор Asus ZenGimbal предлагается по цене 161 доллар.