29.09.2020

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Asus выпустила стабилизатор для смартфонов и экшн-камеры GoPro

Asus ZenGimbal

Компания Asus выпустила свой первый стабилизатор для смартфонов Asus ZenGimbal. Аксессуар предназначен для тех, кто активно использует смартфоны для создания видеороликов.

Благодаря складной конструкции, стабилизатор очень компактный и удобен при перевозке. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 3050 мАч, этого хватит примерно на 10 часов работы.

Новинка также совместима с экшн-камерами GoPro. Устройство имеет множество режимов съемки, есть возможность поворота камеры на 360°.

Стабилизатор Asus ZenGimbal предлагается по цене 161 доллар.

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