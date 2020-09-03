ASUS ExpertBook B9: 14-дюймовый бизнес-ноутбук весом 880 гр

На онлайн-выставке IFA 2020 был представлен ноутбук бизнес-класса ASUS ExpertBook B9 (B9400). Корпус устройства выполнен из прочного магниево-литиевого сплава. Ноутбук соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-810H.

ASUS называет новинку самым легким в мире 14-дюймовым бизнес-ноутбуком. Его вес составляет всего 880 гр.

Экран обладает разрешением Full HD, максимальной яркостью 400 кд/м2 и 100% охватом цветового пространства sRGB.

Ноутбук построен на базе процессора Intel Core i7 одиннадцатого поколения (семейство Tiger Lake) со встроенной графикой Iris Xe. Объем оперативной памяти LPDDR4x-4266 составляет до 32 Gb. Два твердотельных накопителя можно объединять в массив RAID0 или RAID1.

Среди особенностей стоит отметить возможность разблокировки по лицу, наличие физического блокиратора фронтальной камеры, а также специальный кронштейн, который при открытии дисплея приподнимает корпус устройства.

ASUS ExpertBook B9 оснащен адаптером Wi-Fi 6, двумя портами Thunderbolt 4 USB Type-C, HDMI, microHDMI — RJ45, USB 3.2 Type A, комбинированным аудиопортом.

В продаже ноутбук появится в ноябре по стоимости от 1799 евро.