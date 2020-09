Aruba представляет Wi-Fi 6 для малого бизнеса

В сегодняшней конкурентной и динамичной бизнес-среде небольшие компании стремятся предоставлять услуги наивысшего качества и использовать для этого все каналы взаимодействия с клиентами — как в офлайн, так и в онлайн. И для этого бизнесу необходима надежная и безопасная сетевая инфраструктура, которая обеспечит высокий уровень сервиса, опережающий ожидания клиентов, и даст сотрудникам возможность быть более эффективными.

Самое время познакомиться с последней версией технологии беспроводной сети — Wi-Fi 6, которая предоставит широкие возможности и безопасность пользователям клиентских сервисов, а также повысит эффективность бизнес-процессов. Как известно, основная проблема малого бизнеса заключается в отсутствии ИТ-опыта и соответствующих специалистов для внедрения новых технологий.

Но сегодня все меняется — компания Aruba представляет новую точку доступа Wi-Fi 6 (802.11ax), разработанную специально с учетом потребностей данного сегмента бизнеса.

Новая сертифицированная Wi-Fi CERTIFIED 6 точка доступа Aruba Instant On AP22 дает молниеносную скорость беспроводной связи, снижение риска перебоев подключения и расширенные функции безопасности Wi-Fi 6. И все это — вместе с надежностью, простотой внедрения и управления, которые пользователи привыкли получать от Aruba. С новой точкой доступа Instant On AP22 небольшие компании и организации получают простое, безопасное и интеллектуальное беспроводное решение, которое дает малому и среднему бизнесу возможность оказывать услуги лучшего качества своим клиентам без лишних затрат и сложностей.

Согласно прогнозу IDC, в 2021 году на рынок поступят более 316 млн. устройств, поддерживающих Wi-Fi 6E, поэтому новейшее дополнение к семейству Instant On — отличный выбор для малого и среднего бизнеса. Решение дает владельцам компаний возможность не только получить преимущества Wi-Fi 6 уже сегодня, но и подготовиться к будущему.

Предоставляя пропускную способность в четыре раза большую по сравнению с точками доступа стандарта 802.11ac, AP22 обеспечивает исключительное удобство пользования в любой среде, будь это удаленные офисы, многофункциональные учебные аудитории, или же современные объекты розничной торговли и гостиничного бизнеса. Тем компаниям, которым в результате глобальной пандемии пришлось перестроить или изменить свою бизнес-модель – от преимущественно личного контакта с клиентами к онлайн-взаимодействию, или от офисной работы всех сотрудников к удаленной работе на дому — увеличенная пропускная способность беспроводной сети дает уверенность в том, что выполнение всех операции будет происходить гладко и без заминок.

Как и остальные точки доступа Aruba семейства Instant On, AP22 легко интегрируется с существующими точками доступа Instant On (установленными как внутри помещения, так и снаружи) и недавно представленными коммутаторами серии 1930. Также они могут быть настроены и централизованно управляться с помощью мобильного приложения Instant On и/или облачного веб-портала.

Малый бизнес может быть самым разнообразным. Aruba Instant On предоставляет идеальные решения для многочисленных представителей малого бизнеса, таких как:

Розничные магазины и кафе: Сетевое подключение и безопасность критически важны для работы розничных сетей. И развивающемуся бизнесу просто необходимы гибкие PoS-системы (Point-of-Sale) для торговли «на вынос», выдачи платежных документов, управления запасами и предоставления гостевого доступа в сеть. С Aruba Instant On AP11 и AP22 владельцы малого бизнеса получают экономичное, простое в управлении, высокоскоростное Wi-Fi-решение, которое разработано с учетом требований сегодняшней деловой среды к мобильности, безопасности и поддержке интернета вещей (IoT).

Гостиничный бизнес: Будь то небольшой бизнес-отель или самый популярный в городе бутик-отель, быстрый, безопасный и надежный доступ к интернету — ключевой фактор, обеспечивающий гостям и сотрудникам исключительные впечатления от отеля. Aruba Instant On AP11D, AP12, AP22 и AP17 отлично подходят для пространств, где требуется организовать бесперебойное Wi-Fi-покрытие внутри и снаружи здания с незаметным переходом подключения к сети в номерах.

Профессиональные офисы: Высокопроизводительным ноутбукам, бизнес-приложениям, интенсивно работающим с данными, интерактивным голосовым и видео-инструментам коллективной работы необходимы беспроводные сети, способные справиться с таким потоком данных. Точки доступа Aruba Instant On AP15 и AP22, а также 24- или 48-портовые коммутаторы Instant On 1930 удовлетворят потребности профессиональных офисов, чтобы их посетители всегда оставались на связи, а сотрудники — продуктивными.

Получить дополнительную информацию о семействе продуктов Instant On для небольших компаний можно на сайте www.ArubaInstantOn.com.