Apple ужесточила правила для издателей и разработчиков приложений

Компания Apple ужесточила правила размещения в App Store для издателей и разработчиков приложений. Теперь каждое игровое приложение должно устанавливаться на устройства Apple не с облачных игровых сервисов, а только через App Store.

Компания пересмотрела правила в преддверии выхода новой операционной системы iOS 14, сообщает CNBC. Изменения затронут такие платформы, как Microsoft xCloud, Google Stadia, сервис потоковых игр от Facebook и др.

В Apple заявляют, что не запрещают стриминговые игровые платформы, но для работы игр из облака их нужно загружать непосредственно из App Store, а не из универсального приложения стримингового сервиса (такого как Microsoft xCloud или Google Stadia). То есть разработчикам разрешается делать приложение-каталог, в котором будет список доступных облачных игр. Но при этом каждая игра должна являться отдельным приложением и заранее установлена на устройство.

Новые требования Apple означают, что если у потокового сервиса есть несколько десятков игр на выбор, то каждой из них требуется отдельный листинг в App Store. Все внутренние покупки в таких приложениях, соответственно, будут проходить через систему обработки платежей Apple, благодаря которой та получает 30% с каждой транзакции.

Крупные разработчики игр уже заявили, что такой подход создаст негативный опыт для клиентов. В Microsoft отметили, что геймеры хотят сразу перейти к игре из самостоятельно созданного каталога в одном приложении, как это сделано с песнями и фильмами, а теперь им придется загружать свыше 100 приложений, чтобы играть в игры из облака.