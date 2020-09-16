Apple раскрыла ключевые особенности 5-нм процессора A14 Bionic

На прошедшей презентации Apple был анонсирован новый планшет iPad Air, который первым получил инновационный 5 нм процессор A14 Bionic. Apple называет его «самым продвинутым чипом». Компания раскрыла ключевые особенности процессора, а также сравнила его характеристики с моделями предыдущего поколения.

Количество транзисторов в составе Apple A14 Bionic составляет 11,8 млрд, это на 40% больше, чем у предыдущей версии мобильной платформы.

Устройство содержит 6 вычислительных ядер (два высокопроизводительных и четыре базовых ядра), которые обеспечивают прирост производительности на уровне 40% по сравнению с предыдущим решением. А обновленная архитектура встроенной графики позволяет достичь прироста производительности на 30% без ощутимого роста энергопотребления. В результате, устройства с новым чипсетом могут использоваться для редактирования 4K-видео, создания произведений искусства, запуска требовательных игр.

Для задач искусственного интеллекта в процессоре Apple A14 Bionic служит 16-ядерный Neural Engine, который обеспечивает 2-кратный прирост производительности и способен выполнять до 11 трлн. операций в секунду, что делает его в два раза быстрее аналога предыдущего поколения, и в десять раз быстрее в операциях машинного обучения. Кроме того, в CPU интегрированы акселераторы машинного обучения второго поколения, которые способны выполнять соответствующие вычисления в 10 раз быстрее.

Ожидается, что новый процессор получат все модели серии iPhone 12, которые станут первыми серийными смартфонами на рынке, работающими на базе 5-нм процессоров.