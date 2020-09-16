16.09.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииHardwareApple раскрыла ключевые особенности 5-нм процессора A14 Bionic

Apple раскрыла ключевые особенности 5-нм процессора A14 Bionic

Apple A14 Bionic

На прошедшей презентации Apple был анонсирован новый планшет iPad Air, который первым получил инновационный 5 нм процессор A14 Bionic. Apple называет его «самым продвинутым чипом». Компания раскрыла ключевые особенности процессора, а также сравнила его характеристики с моделями предыдущего поколения.

Количество транзисторов в составе Apple A14 Bionic составляет 11,8 млрд, это на 40% больше, чем у предыдущей версии мобильной платформы.

Устройство содержит 6 вычислительных ядер (два высокопроизводительных и четыре базовых ядра), которые обеспечивают прирост производительности на уровне 40% по сравнению с предыдущим решением. А обновленная архитектура встроенной графики позволяет достичь прироста производительности на 30% без ощутимого роста энергопотребления. В результате, устройства с новым чипсетом могут использоваться для редактирования 4K-видео, создания произведений искусства, запуска требовательных игр.

Apple A14 Bionic

Для задач искусственного интеллекта в процессоре Apple A14 Bionic служит 16-ядерный Neural Engine,  который обеспечивает 2-кратный прирост производительности и способен выполнять до 11 трлн. операций в секунду, что делает его в два раза быстрее аналога предыдущего поколения, и в десять раз быстрее в операциях машинного обучения. Кроме того, в CPU интегрированы акселераторы машинного обучения второго поколения, которые способны выполнять соответствующие вычисления в 10 раз быстрее.

Ожидается, что новый процессор получат все модели серии iPhone 12, которые станут первыми серийными смартфонами на рынке, работающими на базе 5-нм процессоров.

ТЕГИ:
EA закроет Origin и заменит его на EA Desktop
Пассажиры бакинских электричек смогут оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами
Новости по теме
Новинки
Apple анонсировала запуск новых
Операционные системы
Перечень устройств Apple, которы
Планшеты
Apple представила новые iPad и i
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!