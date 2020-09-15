Apple представила новые iPad и iPad Air

Сегодня на презентации Apple также были представлены и новые планшеты iPad 2020 и iPad Air 2020. Первая модель продолжает линейку бюджетных iPad, диагональ экранов которых в прошлом годы выросла до 10,2”. Планшет работает на чипсете A12 Bionic. В Apple особенно гордятся, что данная линейка гораздо популярнее, чем устройства на операционных системах Android и Windows.

Внешность iPad Air 2020 внешность напоминает планшеты с приставкой Pro, но это не самое важное в новинке. Вопреки прогнозам инсайдеров, именно этот гаджет первым получил инновационный 5 нм процессор A14 Bionic. Он на 30-40% быстрее предшественника. Диагональ экрана iPad Air составляет 10,9”. Вместо Face ID здесь используется TouchID, который встроен в кнопку включения. Новый Air сможет считывать движения рук в воздухе с помощью специального датчика. В планшете установлен универсальный разъем USB Type-С, как и на профессиональной серии iPad.

Младший планшет будет доступен по цене от 329 долларов. Цена iPad Air 2020 стартует от 599 долларов.