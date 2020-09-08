08.09.2020

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Apple официально представит iPhone 12 на виртуальном мероприятии 15 сентября

Apple

Компания Apple официально объявила о дате анонса iPhone 12. Все желающие смогут подключиться к виртуальной презентации, которая состоится 15 сентября в 22:00 по бакинскому времени. Ожидается, что на мероприятии Apple представит совершенно новую линейку смартфонов iPhone 12, а также новые Apple Watch Series 6.

Как и WWDC 2020, сентябрьское мероприятие Apple будет полностью виртуальным из-за пандемии COVID-19. Изображение для мероприятия приглашает всех «присоединиться к нам в Apple Park». В отличие от большинства анонсов событий iPhone, в этом году нет слогана.

Сентябрьское мероприятие Apple будет транслироваться в прямом эфире на сайте Apple, в приложении Apple TV и, вероятно, на YouTube.

В этом году Apple может представть четыре новые модели iPhone 12: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Отличительной особенностью этих моделей iPhone 12 будет технология камеры. Ожидается, что 5,4-дюймовый iPhone 12 и 6,1-дюймовый iPhone 12 Max будут оснащены двумя объективами на задней панели, а iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат тройные камеры на задней панели с совершенно новым сканером LiDAR.

iPhone 12

Другие особенности линейки iPhone 12 включают OLED-дисплеи, а также возможность подключения к сети 5G. Сообщается, что линейка iPhone 12 будет поддерживать mmWave 5G, а также 5G с частотой менее 6 GHz. Что касается дизайна, ожидается, что устройства будут иметь плоские края, как у iPhone 4, iPhone 5 и последнего iPad Pro.

Также на сентябрьском мероприятии Apple в этом году ожидается анонс Apple Watch Series 6. Информации об Apple Watch Series 6 немного меньше, чем об iPhone 12, но есть пара вещей, которые всплыли на поверхность. Например, возможно, что одной из важнейших функций обновления Apple Watch в этом году станет определение уровня кислорода в крови и улучшение процесса снятия электрокардиограммы. Что касается дизайна Apple Watch Series 6, похоже, что никаких серьезных изменений здесь не будет, и часы будут следовать тому же общему форм-фактору.

Apple Watch Series 6

Наконец, сентябрьское мероприятие Apple, вероятно, также будет включать подробности о точных датах выпуска iOS 14, iPadOS 14, macOS 11 Big Sur, watchOS 7 и tvOS 14.

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