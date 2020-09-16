Apple анонсировала запуск новых сервисов — Fitness+ и Apple One

Компания Apple анонсировала запуск двух новых сервисов: Fitness+ и Apple One.

Новый сервис Fitness+, как понятно из названия, связан со спортом. И в первую очередь со спортом в домашних условиях. Приложение будет доступно на iPhone, iPad, Apple TV и Apple Watch. Пользователям будут предлагаются различные упражнения, мастер-классы и т.п. Каждую неделю список занятий будет обновляться.

Сервис Fitness+ запустится этой осенью. Сперва он будет доступен в США, Австралии, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии и Великобритании, а позже и в других странах.

Первый месяц подписки бесплатный. Стоимость месячной подписки – 9,99 долларов, годовой – 79,99 долларов. Владельцы Apple Watch Series 3 или новее могут делиться подпиской с другими пользователями (до 5 человек). Покупатели Apple Watch Series 3 или новее получат 3 месяца бесплатного пользования сервисом.

Сервис Apple One является универсальной подпиской сразу на несколько сервисов Apple.

В Apple One входят iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News и новый Apple Fitness+. Но несмотря на то, что Apple One это единая общая подписка, она доступна в нескольких вариантах: Individual, Family и Premier.

Individual: включает Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 Gb в iCloud за95 долларов в месяц;

Family: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, 200 Gb места в iCloud, можно делиться подпиской с пятью пользователями, за 19.95 долларов в месяц;

Premier: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+, 2 Tb места в iCloud, также можно делиться с пятью пользователями, 29.95 долларов в месяц.

Запуск Apple One намечен на эту осень. Первый месяц подписки бесплатный. Варианты Individual и Family будут доступны в более 100 странах и регионах. Premier вначале появится в США, Австралии, Канаде и Великобритании.