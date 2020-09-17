Анонсирована новая God of War для PlayStation 5

Студия Sony Santa Monica Studio на презентации PlayStation 5 представила дебютный тизер продолжения God of War 2018 года.

pic.twitter.com/VvHuaCKgGn — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) September 16, 2020

В тизере можно услышать голос Кратоса, который призывает «приготовиться». Ведь, судя по слогану, который появляется следом, «Грядет Рагнарёк», можно предположить, что новая часть напрямую продолжит события предыдущей, в конце которой игроку намекнули на потенциальную встречу с Тором. Также присутствует намек на то, что действие будет разворачиваться в холодных локациях, если судить по льду и снегу, показанному в ролике.

Новая God of War будет выпущена только на PlayStation 5 в качестве эксклюзивной игры в 2021 году. Кроме этого, в ролике можно увидеть новый логотип проекта.