Анонсирован первый чемпионат по гонкам на электрических лодках — E1

Основатель чемпионата Formula E и Extreme E Алехандро Агаг (Alejandro Agag) анонсировал чемпионат по гонкам на электрических лодках — E1.

Дата запуска чемпионата пока не объявлена, но организаторы надеются, что он состоится в ближайшее время. Соревнования будут проходить на RaceBird 01 – это одноместные лодки, разработанные SeaBird Technologies, которые используют электрическую тягу и подводное крыло для достижения скорости в 111 км/час.

Целью организаторов является привлечение 12 команд, которые будут участвовать в многочисленных гоночных уик-эндах, состоящих из практик, квалификаций и соревнований на вылет. Затем, используя систему зачетных баллов, будет определен чемпион мира.

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Соревнования E1 будут проводиться в тесной связи с другим электрическим чемпионатом — Extreme E. Он представляет собой гонки на внедорожниках Odyssey 21, которые проходят на различных трассах в Сенегале, Саудовской Аравии, Непале, Гренландии и Бразилии. Организаторы специально выбирали локации, которые охватывают пустыни, тропические леса и ледники, чтобы подчеркнуть, как изменение климата влияет на все уголки планеты.

Первый этап Extreme E запланирован на 23 января на озере Роуз в Сенегале. Пока что неясно, успеют ли организовать чемпионат E1 к старту соревнований Extreme E.