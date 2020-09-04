Анонс планшетов TCL 10 TABMAX, 10 TABMID и дисплея нового типа NXTPAPER

Компания TCL в рамках выставки электроники IFA 2020 анонсировала планшетные компьютеры 10 TABMAX и 10 TABMID, а также дисплеи нового типа NXTPAPER, предназначенные для мобильных устройств следующего поколения.

Оба планшета получили дисплей с технологией NXTVISION, снижающей мерцание и оптимизирующей яркость и тональность.

Модель TCL 10 TABMAX оборудована 10,36-дюймовым дисплеем формата Full HD+, взаимодействовать с которым можно при помощи пальцев и посредством специального пера TCL Stylus. Планшет работает на базе процессора MediaTek Helio P22T. Гаджет оснащен 13 Мп основной камерой и 8 Мп- фронтальной. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 8000 мА·ч.

Модель TCL 10 TABMID получила 8-дюймовый экран Full HD, процессор Qualcomm Snapdragon 665, две камеры — основную на 8 Мп и фронтальную на 5 Мп, и аккумулятор емкостью 5500 мАч.

Устройства получили 4 Gb оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Gb. Покупателям будут предложены версии с поддержкой 4G/LTE и Wi-Fi и только Wi-Fi. Цена TCL 10 TABMAX составит от 249 евро, 10 TABMID — от 229 евро. В продажу поступят в четвертом квартале этого года.

Помимо планшетов компания представила новейшую разработку для оптимизации изображения NXTPAPER.

Эта технология в сочетании со светоотражающим экраном способна отображать контент без создания зрительного напряжения и может применяться в планшетных компьютерах. Она имитирует печатное изображение в цвете без мерцания и гарантирует на 25% более высокую контрастность, чем традиционные электронные чернила e-ink. Коммерческих устройств на основе NXTPAPER компания TCL пока не представила.