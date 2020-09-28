Amazon Prime Day пройдет с 13 по 14 октября

Amazon Prime Day проводится уже несколько лет, обычно летом. Но этом году традиционная распродажа от Amazon пройдет осенью, с 13 по 14 октября.

Как правило, на распродаже можно найти множество интересных гаджетов по весьма доступной цене. Если вы хотите воспользоваться скидками Prime Day, то вам понадобится подписка Amazon Prime, которая бесплатна первые 30 дней для новых пользователей.

Стоимость месячной подписки составляет 13 долларов, годовой — 120 долларов.