Amazon представила обновленные smart-колонки Echo и Echo Dot

Компания Amazon представила четвертое поколение smart-колонок Echo, а также их более компактную версию Echo Dot. Теперь они выполнены в сферической форме с тканевым покрытием и подсветкой у основания. Новинки поддерживают голосовой ассистент Alexa, с помощью которого можно управлять различной домашней бытовой техникой.

Важнейшей особенностью smart-колонки Amazon Echo является новый встроенный модуль распознавания голосовых команд AZ1 Neural Edge. Он был разработан совместно с компанией MediaTek, и использует алгоритмы машинного обучения, которые ускоряют работу голосового ассистента Alexa. Благодаря этому девайсы теперь могут обрабатывать речь своими силами, а не отправлять аудио в облако и получать обработанный результат. Таким образом ускоряется время ответа Alexa. Кроме того, устройства поддерживают протоколы Zigbee и Amazon Sidewalk. Также предусмотрен 3.5-мм аудиоразъем.

Smart-колонка Amazon Echo будет доступна в трех цветовых решениях: угольно-черном, белом и стальном синем. Стоимость составит 99, 99 долларов.

Более компактная версия Echo Dot будет предлагаться в двух вариантах. С LED-дисплеем, на котором может отображаться время, температура в помещении и прочая информация, а также без него. Стоимость версии без дисплея составит 49,99 долларов, версия с LED-экраном – 59,99 долларов.

Компания также представила детскую версию Echo Dot Kids Edition. Ее стоимость составляет 59,99 долларов. Основным отличием от обычных вариантов является ее оформление в виде различных зверушек. Цифровой ассистент Alexa теперь понимает и отвечает на запросы детей. На данный момент поддерживается только английский язык.

Smart-колонки Amazon Echo, Echo Dot и Echo Dot Kids Edition поступят в продажу 22 октября. Версия с часами — с 5 ноября.